- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio:VARIEManifestazione dei maggiori sindacati della scuola indetta dal Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto del Lazio, di fronte a Piazza Montecitorio, per rivendicare condizioni di maggior sicurezza nelle scuole, in relazione alla pandemia incorso, nonché una nuova attenzione e importanti investimenti nel nostro sistema di Istruzione. Piazza Montecitorio, Roma - Ore 10La Comunità di Sant’Egidio, grazie al contributo del Cra Acea, distribuirà 200 pacchi con generi alimentari a senza dimora e famiglie in difficoltà presso la mensa di Via Dandolo, 10, Roma – Ore 16,30(Rer)