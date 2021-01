Covid: Salvini a governo, montagna posto più sicuro, sci riapra il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo riapra il prima possibile gli impianti di sci. Lo ha chiesto il segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro a Palazzo Lombardia con il presidente dell’Associazione maestri di sci Lombardia (Amsi Lombardia), Luciano Stampa. “Sciare in sicurezza è loro interesse prima ancora che dei clienti. Sarebbero pronti da domani a riprendere con le scuole sci, coi bambini, con gli impianti e la funivie ad accesso limitato. La montagna è il posto più sicuro del mondo, perché lo sci garantisce distanziamento, sicurezza e aria pulita. Quindi speriamo che a Roma capiscano che prima riaprono la montagna alla gente di montagna, più sana è la vita non solo per i maestri, ma anche per i bimbi che stanno chiusi in casa da mesi. Per loro è un’opportunità di tornare a vivere in totale sicurezza. Prima si tornano ad aprire gli impianti, meglio è”, ha detto Salvini. “Oltre a questo ci sono migliaia di posti di lavoro soprattutto stagionali, che spesso e volentieri non hanno visto un euro di rimborso”, ha aggiunto Salvini, annunciando che “domani porterò personalmente sui banchi del governo le richieste di lavorare in sicurezza, in salute e in serenità, non troppo tardi, anche perché dopo 30 anni la neve è arrivata abbondante”. La richiesta dei maestri di sci - ha precisato poi il segretario della Lega - è di “ripartire in sicurezza il 18 gennaio. Aspettiamo la risposta del governo, che se non ha ancora deciso sulle scuole, figuriamoci se decide sulle funivie”. (Rem)