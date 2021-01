Governo: deputati Pd in una lettera, confronto per soluzioni chiare e stabili per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd deve iniziare al proprio interno, cominciando dai gruppi parlamentari, un confronto approfondito sui rapporti in seno alla maggioranza e sull'azione del governo". Lo sostengono un gruppo di deputate e deputati democratici in una lettera inviata al segretario e al vicesegretario nazionale, al capo delegazione nell'esecutivo e al capogruppo alla Camera. Nella lettera i deputati e le deputate dem rilevano "la necessità di decisioni responsabili nel grave momento che vive il Paese" e sottolineano come "l'ipotesi di elezioni anticipate non darebbe risposta al disagio degli italiani e risulterebbe incomprensibile a livello internazionale. Nello stesso tempo - secondo le deputate e i deputati dem - l'azione dell'esecutivo non può bloccarsi tra veti e conflitti e il desiderio di evitare le urne non può portare a irrealistiche ed equivoche combinazioni parlamentari. Tra i primi firmatari: Benamati, Berlinghieri, Boldrini, Bruno Bossio, Cenni, Incerti, Fraiilis, Navarra, Pagàni, Piccoli Nardelli, Raciti, Quartapelle. (Com)