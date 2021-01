Covid: lunedì prime dosi vaccino Moderna in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriveranno già da lunedì prossimo in Italia le prime dosi del vaccino Moderna. A fine mese poi saranno intensificati gli arrivi con l'obiettivo, a quanto si apprende, di far giungere nel nostro Paese un milione e 300 mila dosi nei prossimi tre mesi. Il vaccino anti-Covid dell'azienda Moderna ha infatti dimostrato un'efficacia del 94,1 per cento, ottenendo oggi l'autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) all'immissione in commercio condizionata. Si tratta del secondo vaccino che Ema raccomanda per l'autorizzazione dopo quello di Pfizer-BioNTech. Domani la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa si riunirà per esaminare il dossier sull'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia e per definire le modalità di utilizzo nel Sistema sanitario nazionale. (segue) (Rin)