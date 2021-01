Covid: lunedì prime dosi vaccino Moderna in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo delle dosi di Moderna si avvierà il meccanismo di distribuzione nazionale del vaccino, che vede in primo piano il ministero della Difesa, con lo stoccaggio delle dosi di Moderna nell'hub nazionale di Pratica di Mare. I vaccini saranno poi da lì distribuiti, a cura delle Forze Armate, con differenti mezzi militari, ai numerosi punti di somministrazione che il piano ha previsto su tutto il territorio nazionale. La Difesa era già stata coinvolta solo per la distribuzione delle 9.750 dosi Pfizer in Italia in occasione del V-Day. (Rin)