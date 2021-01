Vaccini: Salvini, medici di famiglia siano coinvolti nella campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici di medicina generale siano coinvolti nella campagna vaccinale anti-Covid. Lo ha chiesto il segretario della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa fuori da Palazzo Lombardia. “Ho sentito il presidente Fontana poco fa sui vaccini e ribadisco la nostra preoccupazione: o dal governo arrivano i medici promessi e gli strumenti promessi, oppure entro pochi giorni, non solo la Lombardia, ma tutta Italia rischia di fermarsi. Perché se i medici non arrivano entro gennaio, si esauriscono le dosi dei vaccini e poi i vaccini non si fanno da soli e serve qualcuno che li fa”, ha ribadito Salvini, aggiungendo: “Lancio l’appello a nome mio e di Regione Lombardia e a nome dei medici di base perché vengano coinvolti i medici di famiglia, perché a Roma Arcuri e Speranza incredibilmente ancora non li hanno contattati e loro sono a disposizione”.(Rem)