Portogallo: Covid, presidente Repubblica Rebelo de Sousa negativo a test

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa è negativo al test per il Covid-19 al quale si è sottoposto oggi dopo essere stato in contatto con un membro di Casa Civil, corpo di specialisti che fornisce servizi di consulenza, che era risultato positivo. Le autorità sanitarie hanno deciso che non dovrà sottostare all'isolamento profilattico perché si tratta di un contatto a basso rischio. A seguito di questa decisione, Rebelo de Sousa ha ripreso il suo programma di lavoro, si legge in una nota sul sito della presidenza portoghese(Spm)