Usa: Biden sceglie Merrick Garland come procuratore generale

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto il giudice Merrick Garland per ricoprire la carica di procuratore generale. Lo riferisce “Politico”, citando due fonti al corrente della decisione. Garland, già giudice della Corte d’appello del Distretto di Columbia, è stato preferito all’ex senatore Doug Jones e all’ex vice procuratore generale Sally Yates. La scelta arriva mentre i Democratici sono sul punto di prendere il controllo del Senato con la vittoria di due loro candidati ai ballottaggi in Georgia per gli ultimi due seggi alla camera alta degli Stati Uniti. (Nys)