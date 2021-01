© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 7 gennaio, nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno; schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 342m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.Piemonte: tempo nel complesso buono con spazi soleggiati alternati al passaggio di nubi medio-alte soprattutto su Valle d'Aosta, centro-nord Piemonte e Liguria di Ponente; qualche nube in più e banco di nebbia nottetempo e il mattino sul basso Piemonte. Nuvolosità più compatte sulla Liguria di centro-levante per il persistere di correnti umide di libeccio. Temperature in lieve calo, tipicamente in invernali con gelate diffuse anche in pianura. Venti moderati di tramontana tra savonese e genovese e di libeccio sullo spezzino. Mar Ligure da poco mosso a mosso. (Rpi)