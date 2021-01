Vaccini: Anelli (Fnomceo), bene accordo con medici di famiglia e pediatri, convocare presto il tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni risorsa professionale è utile per consentire a tutti gli italiani di potersi vaccinare! È segno di saggezza, lungimiranza e di grande responsabilità da parte dei ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia, insieme al presidente Stefano Bonaccini e al Commissario Domenico Arcuri, il coinvolgimento dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta nella seconda fase della campagna vaccinale". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, commenta l’apertura a fare un accordo quadro con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ‘per coinvolgerli in questo importante sforzo collettivo’. “I loro ambulatori, con le risorse professionali e strumentali, costituiscono una macchina ben rodata, capace vaccinare milioni di italiani in breve tempo e ‘sotto casa’, senza sottoporli a spostamenti onerosi in termini di tempo e non possibili per tutti” spiega Anelli. (segue) (Com)