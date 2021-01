Covid: 80 milioni di dosi vaccino Moderna per Paesi Ue, 10 milioni nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 80 milioni di dosi iniziali del vaccino anti-Covid della compagnia statunitense Moderna saranno distribuiti in Europa con 10 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021, 35 milioni nel secondo e altre 35 milioni nel terzo. Le prime dosi saranno distribuite la prossima settimana (più o meno lo stesso giorno), su base proporzionale tra tutti gli Stati membri, come si legge in un comunicato stampa di Moderna. Anche le ulteriori dosi opzionali verranno distribuite nel 2021. (Com)