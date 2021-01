Lombardia: Salvini, non è rimpastino, ci sarà riorganizzazione delle deleghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della giunta lombarda “non è un rimpastino alla Conte-Renzi”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in un punto stampa fuori da Palazzo Lombardia, negando che il presidente Fontana sia scomparso. “No, il presidente della Regione Lombardia è al lavoro. Oggi ci sono state due riunioni tra governo e Regioni. Fontana è al lavoro su questo. Io cerco di fare sintesi. Entro sera sentirò gli altri segretari di partito a partire dal presidente Berlusconi e poi conto che la squadra cominci a correre come è giusto che sia”, ha detto Salvini. A chi gli ha chiesto quando ci sarà la presentazione della nuova giunta, il leader del Carroccio ha risposto: “Chiedetelo a Fontana visto che è lui l’allenatore della squadra. Io faccio il mio e poi fortunatamente il governatore Fontana, se sarà accompagnato da persone che hanno maturato esperienze a livello italiano e internazionale di livello, buon per i lombardi”. “Se fosse un rimpastino alla Conte-Renzi - ha aggiunto Salvini - con cui dobbiamo trovare due poltrone a qualcuno che altrimenti si lamenta, sarebbe frustrante. Non so quanti altri posano dire che c’è qualcuno che ha fatto il ministro a Roma o il sottosegretario a Roma, che si dimette da Roma per tornare in Lombardia. Per altri magari è una retrocessione, per noi è una promozione”. “La squadra - ha detto poi il leader della Lega a chi gli ha chiesto se il rimpasto coinvolgerà anche Fratelli d’Italia - comprende tutti e riguarda tutti. Quindi la nuova squadra avrà l’ok di tutti. Ci sarà anche una riorganizzazione in termini di competenze, di deleghe”. (segue) (Rem)