Lombardia: Salvini, non è rimpastino, ci sarà riorganizzazione delle deleghe (2)

- Infine, alla domanda se il rimpasto non sia un’ammissione di colpe, Salvini ha risposto: “Guardo al futuro con ottimismo. Ci è scoppiata la bomba in casa. Io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a spegnere l’incendio. Guardiamo avanti. Il mio obiettivo è guardare al 2021 con la Lombardia motore d’Europa”. “Sono contento di aver dedicato questi giorni, anche di festa per molti, al lavoro per la mia Lombardia. Come Lega puntiamo tantissimo sul rilancio e sulla ripartenza, sulla rinascita dopo un anno di sofferenze, di lutti, di chiusure e di difficoltà. A differenza di tanti altri partiti, per quello che riguarda noi, ci sono tante donne e uomini che lasciano l’incarico romano e si dimettono dal Parlamento di Roma per dedicarsi alla loro terra e alla loro Regione. E questo mi riempie di orgoglio”, ha concluso il segretario della Lega. (Rem)