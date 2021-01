Albania-Turchia: premier Rama, vogliamo rafforzare legami bilaterali con Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e l'Albania hanno firmato oggi un accordo per portare i legami bilaterali a un livello di partenariato strategico. Lo riferiscono i media albanesi, riprendendo quanto emerso dalla conferenza stampa congiunta tenuta ad Ankara fra il primo ministro albanese Edi Rama e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante la quale sono stati sottolineati i legami storici tra i due paesi. Ringraziando la Turchia per gli aiuti alle vittime del terremoto del 2019 in Albania, Rama ha detto di voler rafforzare i legami. Il premier albanese ha detto di aver visto una "forte volontà" di aprire una nuova pagina nei rapporti bilaterali durante l'incontro con Erdogan. "Stiamo progettando di aumentare gli investimenti in infrastrutture e turismo in Albania. Vogliamo portare la nostra cooperazione economica a una nuova dimensione", ha detto a sua volta il presidente turco, che ha anche annunciato la costruzione di un nuovo ospedale in Albania tra tre mesi. (Alt)