Usa: migliaia di sostenitori di Trump manifestano a Washington, scontri con agenti

- Migliaia di sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono radunati oggi nel centro di Washington per protestare contro i risultati delle elezioni del 3 novembre scorso, che hanno portato alla vittoria di Joe Biden, nel giorno i cui il Congresso si riunisce per certificare la vittoria del candidato democratico. Secondo quanto riferisce la “Cnn” sono stati mobilitati centinaia di agenti e non sono mancati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. Il presidente Donald Trump ha parlato davanti ai suoi sostenitori, tra cui secondo la stampa locale anche esponenti di gruppi di estrema destra, affermando che “non si riconosce la vittoria quando è in ballo un furto”. Il capo dello stato ha quindi tirato in ballo il vicepresidente Mike Pence: "Spero che Mike farà la cosa giusta. Lo spero. Perché se Mike farà la cosa giusta vinceremo le elezioni". Secondo fonti citate dalla "Cnn" Trump avrebbe detto a Pence che sarebbe politicamente "pericoloso" per lui rifiutarsi di bloccare la certificazione di Biden al Congresso. Il vicepresidente, per parte sua, avrebbe informato Trump di non avere l'autorità per bloccare la certificazione del presidente eletto. (Nys)