Governo: Salvini, teatrino rimpasti scandaloso, si facciano da parte

- “È squallido e scandaloso quello che sta succedendo a Roma in queste ore. Il teatrino Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti, rimpasti, chi va, chi viene, con otto milioni di studenti che non sanno cosa fanno lunedì e con 5 milioni di imprenditori che non sanno cosa fanno domani è scandaloso”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in un punto stampa fuori da Palazzo Lombardia. “Se non sono in grado di governare, si facciano da parte. Gli italiani o votano o il Parlamento si sceglie un altro governo, perché io mi rifiuto di pensare di andare avanti una settimana a commentare chi ha più ragione tra Conte, Renzi, Di Maio o Zingaretti. Mi sono veramente rotto le scatole”, ha concluso Salvini. (Rem)