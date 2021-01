Mafia: Di Maio, Piersanti Mattarella un esempio di coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piersanti Mattarella è un esempio di coraggio. Lo ha scritto su Facebook io ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Esattamente 41 anni fa, il 6 gennaio 1980, fu ucciso da 'Cosa Nostra'. La sua vita e il suo operato ci offrono tanti modi per onorare la sua memoria. Piersanti Mattarella non scelse mai ciò che era facile, ma ciò che era giusto", ha scritto Di Maio. "Le sue furono scelte di coraggio e di rispetto per la cosa pubblica. Ciò che ogni politico, in qualunque ruolo, dovrebbe scegliere ogni giorno, soprattutto in un momento storico difficile come questo", ha aggiunto. "A 41 anni dal suo omicidio è doveroso tenere acceso in ognuno di noi il suo ricordo, così come ogni giorno abbiamo il dovere di ricordare chi ha perso la vita combattendo per la legalità", ha concluso il ministro. (Res)