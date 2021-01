© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 7 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni IV e Pari Opportunità. Odg: Situazione emergenza sfrattiOre 13.30 - seduta in vedeoconferenza della II Commissione. Odg: Sopraelevazione e ampliamento di edificio unifamiliare, caratterizzante il tessuto storico, sito in Torino - via Aporti Ferrante n. 22. Prot. Ed. 2020-1-5781. Approvazione ai sensi dell'articolo 26 comma 23 bis delle n.u.e.a. del p.r.g.c. vigente.Ore 16 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni I e Samrt City. Odg: Convenzione con il CSI Piemonte per l'outsourcing del sistema informativo della Città di durata quinquennale con scadenza 31 dicembre 2025. Approvazione(Rpi)