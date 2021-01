© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo cresciuti insieme nella Sinistra Giovanile. Una vita fa. Oggi il professore Carmine Pinto, ordinario di storia contemporanea, diventa direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento. Un orgoglio enorme per tutti noi”. Lo afferma il ministro per gli affari europei Enzo Amendola sulla nomina di Carmine Pinto al vertice dell’Istituto per la Storia del Risorgimento.(Rin)