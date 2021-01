Cina: Gelmini, grave arresti Hong Kong e blocco missione Oms, diplomazia italiana si faccia sentire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arresto di 53 attivisti dell'opposizione democratica ad Hong Kong è l'ennesima grave conferma della violenta repressione messa in atto dal governo cinese in spregio a qualsiasi principio del diritto. Come se ciò non bastasse le autorità cinesi stanno anche bloccando la missione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per indagare sulle origini del Covid-19. È il momento, visti anche i buoni rapporti vantati dal nostro ministro degli Esteri Di Maio, che la diplomazia italiana alzi la voce, perché non si può più tacere su questi comportamenti". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)