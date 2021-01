Covid: Raggi, tamponi a poveri fatti in ambulatorio a San Pietro sono fondamentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri siamo stati lì - scrive Raggi nel suo post- insieme alla dottoressa Lucia Ercoli e ai volontari che voglio ringraziare per il lavoro fondamentale che portano avanti. Con loro, siamo in rete per garantire la sicurezza all’interno delle strutture di accoglienza di Roma Capitale: prima di ogni nuovo ingresso, infatti, le persone senza dimora passano per uno screening sanitario, a tutela di se stesse e degli ospiti già presenti. Questo lavoro è frutto di un protocollo che abbiamo firmato con l’Istituto di Medicina Solidale, che coordina questo importante laboratorio voluto da Papa Francesco e diretto dall’Elemosineria Apostolica, e con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Irccs Regina Elena e San Gallicano, che processano i tamponi. Tutto il personale impiegato nell’ambulatorio è volontario e dal 1° novembre ad oggi sono stati effettuati circa 1.500 tamponi a persone senza dimora. Voglio ringraziare il personale medico, i volontari e tutti coloro che stanno contribuendo, in questa fase delicata per tutti, alla tutela e al sostegno delle persone più vulnerabili. Ringrazio anche il dirigente superiore dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza 'Vaticano' Luigi Carnevale che -conclude- ci ha accompagnato nella visita di ieri, l’Elemosineria Apostolica, l’assessora Mammì e il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale". (Com)