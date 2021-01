Usa: Georgia, Biden si congratula con candidato democratico Warnock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con il candidato democratico Raphael Warnock per la sua vittoria ai ballottaggi in Georgia per gli ultimi due seggi al Senato degli Stati Uniti, e si è detto fiducioso che una volta ultimato il conteggio anche il secondo candidato, Jon Ossoff, risulterà vincitore. “Mi congratulo con il popolo della Georgia, che si è recato alle urne ancora una volta in numero record, proprio come ha fatto a novembre, per eleggere due nuovi senatori”, ha detto Biden in una nota. “Ieri gli elettori della Georgia hanno lanciato un messaggio clamoroso: vogliono che si agisca sulle crisi che dobbiamo affrontare e lo vogliono subito. Su Covid-19, aiuti economici, sul clima, sulla giustizia razziale, sui diritti di voto e molto altro ancora”, ha detto il presidente eletto. La vittoria dei due candidati consentirebbe ai Democratici di prendere il controllo del Senato degli Stati Uniti. (Nys)