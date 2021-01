Covid: in Lombardia crescono i ricoveri, sono 2952 i nuovi positivi e 92 i morti, numero più alto da Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia crescono i ricoveri nei reparti covid, oggi sono 3424, 80 in più rispetto a ieri mentre i nuovi casi positivi, a fronte di 28.462 tamponi effettuati, sono 2.952 (10,3 per cento). Lo comuniqua il quotidiano bollettino emesso dalla Regione da cui emerge che diminuiscono i casi di ricoveri in terapia intensiva, dove oggi si trovano 471 persone, 4 meno di ieri. I decessi sono arrivati a 25.498, 92 più di ieri, il numero più alto registrato da Natale. Sono infine 2486 i guariti dimessi. (Rem)