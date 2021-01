Covid: Visconti-Toccaceli Blasi (FdI), Spallanzani orgoglio di Roma e dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo rivolgere un encomio a medici e infermieri per la straordinaria organizzazione dell'hospice istituito presso lo Spallanzani di Roma per la somministrazione del vaccino anti covid al personale sanitario Uscar, donne e uomini impegnati ogni giorno da mesi nella contrasto alla pandemia". E' quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Marco Visconti, Dirigente e Delegato all'Ambiente della Capitale e Maria Rita Toccaceli Blasi, membro del Coordinamento del Municipio XIII. "sembrava una macchina da guerra, organizzazione, pulizia e professionalità impeccabili -prosegue Toccaceli Blasi, medico di Medicina Generale, sottoposta in mattinata al vaccino- per la prima volta oggi mi sono sentita protetta, coccolata e osservata per tutto il tempo necessario da un'equipe già collaudatissima. Lo Spallanzani anche in questa fase importantissima si conferma un esempio virtuoso del quale Roma e l'Italia devono andare fiere, per poter vincere finalmente tutti insieme questa guerra e tornare prima possibile alla normalità". (Com)