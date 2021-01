Nato: Stoltenberg, New Start scade a febbraio, evitare che non ci sia accordo su armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si deve evitare che, alla scadenza del New Start, il Trattato sulla riduzione delle armi nucleari, il prossimo 5 febbraio, non ci sia alcun accordo che regoli il numero di testate nucleari. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in punto stampa congiunto con il presidente del gruppo parlamentare tedesco Csu, Alexander Dobrindt. "La terza sfida che dovremo affrontare nel 2021 è il controllo degli armamenti. Il mese prossimo scadrà il nuovo accordo Start che limita il numero di testate nucleari", ha detto. Stoltenberg ha sottolineato che la Nato "è sempre stata in prima linea nel controllo degli armamenti" e quindi "dobbiamo assicurarci che, quando il New Start scadrà il mese prossimo, non ci troviamo in una situazione dove non c'è accordo che regoli il numero di testate nucleari". Il segretario generale ha ricordato che "ci sono molte altre questioni, tra cui il cyber, la lotta al terrorismo" e altre da affrontare. "Il mio messaggio principale è che quando si tratta di tutte queste questioni, fintanto che il Nord America e l'Europa stanno insieme, la Germania ne è una parte importante, ovviamente la Csu è un attore importante in Germania, saremo in grado di affrontare e gestire tutte le sfide che dobbiamo affrontare", ha concluso. (Beb)