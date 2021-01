Recovery: Mulè (FI), Berlusconi ha detto bene, è piano Marshall del XXI secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Berlusconi ha detto bene: il Recovery Plan, con i suoi 209 miliardi, è il piano Marshall del XXI secolo". Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e capo dipartimenti del movimento azzurro. "La maggioranza però - prosegue l'esponente azzurro - pensa ai posti di governo, noi pensiamo ai posti di lavoro. La maggioranza si occupa del piano per tenere in piedi il governo, noi invece ci siamo occupati con i dipartimenti di Forza Italia di avere un piano coordinato, preciso e analitico per tenere in piedi il Paese. Ed è un piano che dai giovani al Mezzogiorno, dalle infrastrutture alla scuola, dall'economia dello spazio alle Start Up innovative è in grado di far ripartire l'Italia. C'è solo un problema - aggiunge Mulè -: questo governo è talmente attaccato alle poltrone da sacrificare il bene del Paese pur di rimanere al potere. Forza Italia non avrà la bacchetta magica, però certamente non si comporta come gli apprendisti stregoni al governo che litigano e non concludono nulla", conclude. (Com)