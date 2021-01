Covid: assessore Lazio, prevediamo peggioramento curva, occorre massimo rigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 15 mila tamponi (più 2.285 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.007 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 288 rispetto a ieri), di cui 968 a Roma. Inoltre, si registrano 37 decessi (meno 35 rispetto a ieri) e più 1.512 guariti. "Aumentano i casi che tornano sopra quota 2 mila, mentre diminuiscono i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13 per cento ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5 per cento. I casi a Roma città tornano a quota 900". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il valore Rt sale ma rimane di poco sotto l'1. Prevediamo un peggioramento della curva. Oggi abbiamo un'onda che si alza come era prevedibile ed occorre massimo rigore e cautela", spiega l'assessore. (Rer)