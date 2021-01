Covid: nel Lazio effettuati 39.823 vaccini, entro oggi 100 per cento dosi prima fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio al momento sono state effettuate 39.823 vaccinazioni contro il Covid-19. "Entro oggi termineremo la somministrazione del 100 per cento della prima fornitura dei vaccini. Nella giornata di domani è prevista la consegna della fornitura di vaccini non consegnate ieri". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che "la campagna prosegue anche nel giorno dell'epifania. Questa mattina visita al policlinico di Tor Vergata per un saluto e un augurio agli operatori sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione". (Rer)