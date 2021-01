Usa: Stoltenberg, fiducioso che Nato continuerà a lavorare con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a margine del suo incontro con i deputati tedeschi dell'Unione cristiano sociale (Csu), si è detto fiducioso che, dopo l'inaugurazione del 20 gennaio, la Nato continuerà a lavorare con gli Stati Uniti e con il nuovo presidente statunitense Joe Biden. Lo ha detto Stoltenberg in un punto stampa congiunto con il presidente del gruppo parlamentare tedesco Csu, Alexander Dobrindt. "Mi sono già congratulato con il presidente eletto Joe Biden per la vittoria alle elezioni presidenziali. Non vedo l'ora di lavorare con lui e dopo l'inaugurazione del 20 gennaio, naturalmente, lo accoglierò come capo di Stato, il presidente degli Stati Uniti, il più grande alleato della Nato", ha detto. (segue) (Beb)