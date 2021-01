Usa: Stoltenberg, fiducioso che Nato continuerà a lavorare con Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoltenberg ha ricordato di aver parlato con Biden e di aver espresso le sue congratulazioni al presidente eletto e alla vice presidente eletta, Kamala Harris. "Ho invitato Joe Biden a partecipare al vertice della Nato entro la fine dell'anno e penso che questo vertice sarà importante perché dimostrerà l'unità di questa alleanza" e "l'importanza della Nato sia per il Nord America che per l'Europa", ha detto. "Non spetta a me commentare i dettagli delle elezioni in Georgia. Sono solo fiducioso che quando avremo un nuovo presidente in carica dopo l'inaugurazione del 20 gennaio, la Nato continuerà a lavorare con gli Stati Uniti e con il nuovo presidente, il presidente Biden", ha concluso. (Beb)