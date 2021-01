Spagna: sondaggio, il 57,7 per cento cittadini favorevoli a re come capo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57,7 per cento dei cittadini spagnoli è favorevole al fatto che il re Felipe VI sia il capo dello Stato. Questo quanto emerge da un sondaggio condotto da "Sigma Dos" per il quotidiano "El Mundo", che evidenzia come l'immagine della Corona sia migliorata dopo che il re emerito, Juan Carlos, ha deciso di lasciare volontariamente il Paese per gli Emirati arabi a causa di diverse inchieste giudiziarie che lo vedevano protagonista. Parte delle interviste di questo sondaggio sono state condotte dopo il discorso della vigilia di Natale del re, in cui egli ha nuovamente tracciato un confine con il regno del padre. "I principi morali ed etici ci vincolano tutti senza eccezioni e sono al di sopra di ogni considerazione, di qualsiasi natura, anche di individui o famiglie", aveva affermato il monarca. (segue) (Spm)