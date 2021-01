Spagna: sondaggio, il 57,7 per cento cittadini favorevoli a re come capo Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il sondaggio ha evidenziato che la popolarità della Casa reale tra i giovani è decisamente inferiore. Il 47,8 per cento tra i 18 e i 29 anni non sostengono questo modello di Stato contro il 46,2 per cento dei favorevoli. Se la monarchia gode dell'88,9 per cento dei consensi tra gli elettori del Partito popolare (Pp), dell'88.1 di Vox e dell'80,9 di Ciudadanos, tra quelli del Partito socialista operaio (Psoe) e di Unidas Podemos, queste percentuale scende, rispettivamente, al 59,8 per cento e all'8,6 per cento. (Spm)