Carceri: Nardella (Uil) su focolaio Covid a Rebibbia, improbabile contagio da Sulmona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli stessi - aggiunge Nardella - inoltre facevano parte a Sulmona di un gruppo di persone ristrette in un reparto reso ermetico proprio per evitare l'allargamento del focolaio e, a quanto pare, previamente sottoposte, prima della partenza, a tampone molecolare che non può che aver dato esito positivo negativo. Al di là del sol fatto che i trasferimenti potevano essere fatti qualche giorno prima all'Amministrazione penitenziaria non credo si possono rimproveri aver attuato questo tipo di movimentazione. Anzi...se Sulmona non ha visto collassare irrimediabilmente il sistema è stato proprio grazie a questa decisione presa dai vertici dell'amministrazione. Fermo restando il fatto che si sta vivendo in un periodo storico che purtroppo lascerà un'impronta negativa mi sembra opportuno sottolineare che a sacrificarsi, in qualche caso anche rimettendoci la vita, sono stati anche e soprattutto agenti, comandanti e direttori dei penitenziari. Al garante Anastasia chiedo quindi che su questo tema più che dividerle credo sia opportuno unirle le forze", conclude. (Gru)