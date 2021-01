Germania: governo, aiuti di novembre contro crisi erogati dal 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti stanziati a novembre scorso dal governo tedesco per le imprese e i lavoratori interessati dalle misure restrittive contro la diffusione del coronavirus verranno erogati “al più tardi dal 10 gennaio” prossimo. È quanto si legge in un documento dell'esecutivo federale, che il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver visionato. Finora, a causa di difficoltà tecniche, erano stati versati soltanto acconti dei sussidi. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, permangono degli ostacoli al pagamento delle sovvenzioni. In primo luogo, non è ancora chiaro se il ministero dell'Economia e dell'Energia abbia risolto i problemi del software per la gestione delle richieste di sussidio. Secondariamente, l'erogazione delle sovvenzioni per un valore superiore ai quattro milioni di euro è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità con la normativa dell'Ue in materia di aiuti di Stato. “Quando questo avverrà non è ancora chiaro”, sottolinea “Handelsblatt”. Per il ministero dell'Economia e dell'Energia, “il governo federale è attualmente in un intenso scambio con la Commissione europea” sulla questione e punta a “una rapida notifica e decisione” da parte dell'esecutivo dell'Ue. (segue) (Geb)