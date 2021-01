Germania: governo, aiuti di novembre contro crisi erogati dal 10 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema è di particolare importanza, perché dal pagamento degli aiuti di novembre dipende quello dei sussidi di dicembre. Intanto, imprese e lavoratori autonomi hanno ricevuto acconti rispettivamente per 50 mila e cinquemila euro. Le sovvenzioni di novembre comportano una spesa 15 miliardi di euro, quelle per dicembre di 4,5 miliardi di euro a settimana. Gli anticipi per gli aiuti di novembre ammontano finora a 1,2 miliardi di euro, per dicembre a 250 milioni di euro. Entrambi i sussidi prevedono che il governo federale rimborsi alle imprese e ai lavoratori più colpiti dalle restrizioni contro il Covid-19 fino al 70-75 per cento del fatturato registrato a novembre e dicembre del 2019. (Geb)