Golfo: Tunisia accoglie con favore riconciliazione tra Arabia Saudita e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tunisino si è congratulato con i risultati dei lavori del 41esimo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), svoltosi ieri ad Al-Ula in Arabia Saudita, che ha decretato un riavvicinamento dei paesi membri con il Qatar. Il ministero degli Esteri tunisino ha affermato in una nota di aver seguito da vicino i risultati di questo vertice, congratulandosi con la volontà di tutti di unire le aspirazioni del loro popolo. La Tunisia sottolinea anche tutti gli sforzi, compresi quelli del Kuwait, per ristabilire relazioni fraterne tra i diversi Paesi. Il Qatar e l'Arabia Saudita, insieme ad altri cinque paesi del Golfo, hanno firmato ieri, martedì, un accordo che ripristina completamente le relazioni tra Doha e i suoi vicini, durante un vertice destinato ad allentare le tensioni nella regione. (Tut)