Germania: Bergamini (Fi), Berlino segue esempio dell'Italia su introduzione quote rosa in Cda

- Per una volta la Germania segue l'esempio dell'Italia e del governo Berlusconi IV in particolare, che introdusse le quote rosa nei Cda delle grandi aziende. Così in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, commentando la legge voluta da Berlino, che dovrà essere votata in parlamento e che mira all'inclusione delle donne nei consigli di amministrazione "per colmare un divario finora insanabile". "Possiamo dirci soddisfatti di essere stati, grazie alla lungimiranza del nostro presidente e di tante parlamentari coraggiose e determinate a partire da Lella Golfo e Alessia Mosca, attenti a questo tema e di essere intervenuti prontamente con una norma ad hoc - certamente visionaria allora - che ha permesso a quelle donne italiane, meritevoli e capaci, di entrare ai vertici delle grandi aziende. Anche noi italiani con idee valide possiamo essere da esempio per gli altri paesi europei, Germania compresa", ha detto Bergamini.(Rin)