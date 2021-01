© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le candidature per il centrodestra dei sindaci di Milano e Roma potrebbero arrivare presto. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante una diretta Facebook in cui ha promesso: "Vediamo di dare un nome e un cognome a un candidato sindaco sia a Milano che a Roma il prima possibile, per rilanciare anche Roma e Milano, perché Raggi e Sala siano due ricordi del passato". (Rem)