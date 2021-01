Mafia: Gelmini (FI), 41 anni fa il barbaro omicidio di Piersanti Mattarella, un uomo per bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 6 gennaio del 1980, quarantuno anni fa, veniva brutalmente assassinato dalla mafia, davanti ai suoi cari, il presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, un uomo per bene che serviva la sua terra e lo Stato.La lotta alla mafia e la ricerca della verità non devono fermarsi mai e il tributo che rivolgiamo ai martiri della criminalità organizzata, non deve essere un esercizio di memoria ma la conferma di un impegno comune per sradicare questi fenomeni dal tessuto civile". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)