Covid: Romeo, governo incapace, nessun accordo con medici di base per vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arcuri e il governo Conte stanno dando prova di grande inadeguatezza: dopo aver mandato in Lombardia siringhe sbagliate e vaccini insufficienti, non sono riusciti nemmeno a coinvolgere i medici di base per la campagna di vaccinazione. Un’ennesima mancanza colpevole che è stata risolta, ancora una volta, con grande responsabilità dalle nostre regioni. Che vergogna: i responsabili di tanto scempio dovrebbero dimettersi". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. (Com)