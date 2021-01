Usa: Wall Street porterà avanti deindicizzazione colossi telecomunicazione Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di New York (New York Stock Exchange, Nyse) ha annunciato che andrà avanti con la deindicizzazione (delisting) di tre colossi di Stato cinesi delle telecomunicazioni. La decisone ribalta quella annunciata lunedì di non procedere all’esclusione dai listini, che, secondo quanto riporta l'emittente "Cnbc", aveva suscitato critiche da parte del segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Le tre aziende interessate sono China Mobile, China Unicom e China Telecom. Nelle ultime settimane l'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha introdotto una serie di misure tese ad ostacolare gli investimenti in aziende vicine o controllate dalle Forze armate cinesi; un decreto varato lo scorso 12 novembre includeva anche i tre colossi statali cinesi delle telecomunicazioni.(Nys)