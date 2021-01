Scuola: Gelmini, irrazionale immunizzare insegnanti a fine anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parziale riapertura delle scuole di domani - con le superiori ancora clamorosamente escluse - dovrebbe richiedere un supplemento di riflessione da parte del governo sul calendario delle vaccinazioni. Di questo passo, infatti, tenuto conto della doppia inoculazione delle dosi, prima che siano immunizzati tutti gli operatori della scuola arriveremo alle soglie della chiusura dell'anno scolastico. È un controsenso: tanto varrebbe allora non far finta di dar loro una corsia preferenziale. Docenti e personale delle scuole vanno inseriti da subito fra le priorità: l'impegno di tutto il Paese deve continuare ad essere quello di mantenere il virus il più lontano possibile dalle scuole e, disponendo dei primi quantitativi di vaccini, occorre dare un segnale immediato a insegnanti e famiglie". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)