Portogallo: presidente Rebelo de Sousa in autoisolamento dopo contatto con positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha dichiarato oggi che si metterà in autoisolamento dopo essere stato in contatto con una persona risultata positivo al coronavirus. Il 72enne sta facendo una campagna per ottenere un secondo mandato come presidente del Paese alle elezioni del 24 gennaio. Rebelo de Sousa ha in programma diversi dibattiti presidenziali prima di allora. In una dichiarazione condivisa sul suo sito ufficiale, l'ufficio di Rebelo de Sousa ha detto che il contatto con un positivo sarebbe stato con un membro di Casa Civil, un corpo di specialisti che fornisce servizi di consulenza al presidente. Rebelo de Sousa sta aspettando che l'autorità sanitaria decida se l'esposizione era ad alto rischio e per quanto tempo dovrà restare a casa, afferma il comunicato. (Spm)