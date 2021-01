Germania: ministro Esteri Maas, preoccupazione per battute d'arresto nel disarmo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha espresso preoccupazione per le battute di arresto nel processo di disarmo nucleare avvenute negli ultimi anni. “Considero questa tendenza estremamente pericolosa”, ha dichiarato Maas prima di partire per Amman. Nella capitale della Giordania, il ministro degli Esteri tedesco ha partecipato alla conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Tnp). Per Maas, “il disarmo e un mondo libero dalle armi nucleari sono e rimarranno preoccupazioni centrali per la Germania, anche perché la sicurezza dell'Europa dipende da loro”. Secondo il ministro degli Esteri tedesco, il riarmo nucleare avviato negli ultimi anni da diversi Paesi è “una rotta che deve essere cambiata”. L'obiettivo è “ritrovare la strada per un efficace controllo delle armi nucleari e per il disarmo”. (Geb)