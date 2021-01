Covid: Viminale, 39,2 milioni i controlli nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luglio è stato il mese con la percentuale più bassa di sanzionati (1.236, 0,2 per cento del totale dei sanzionati nell'intero anno), mentre è nel mese di Settembre che si registrano il più basso numero di titolari sanzionati (377, 2,3 per cento del totale) e il minor numero di chiusure di attività disposte (146, 3,7 per cento del totale). Nella giornata di ieri, 5 gennaio, sono state controllate 77.906 persone, di queste 919 sanzionate, 7 denunciate per aver violato la quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 13.247 che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 53 titolari di attività e 30 provvedimenti di chiusura. In totale dal primo gennaio sono stati effettuati 422.834 controlli: 362.472 persone e 60.362 attività ed esercizi commerciali. (Rin)