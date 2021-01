Governo: Orlando (Pd), se salta equilibrio voto è unico scenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si toglie questo punto di equilibrio è difficile, anzi a mio avviso è impossibile, ritrovarne un altro". Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, in collegamento a "Oggi è un altro giorno" su Rai Uno. "Ci si può lavorare intorno, si può aggiustare, si possono trovare insieme delle soluzioni, ma se salta il banco non è che che la Costituzione non preveda altre vie d'uscita, che però per me non sono percorribili", spiega l'esponente dem. "Quindi a mio avviso il rischio è quello di rotolare verso le elezioni, che sarebbe ancor di più un fuor d'opera in questo momento. Non le chiede neanche una parte delle opposizioni, non perché non vogliano mandarci a casa, ma perché in questo momento pensare che si faccia durante la pandemia una campagna elettorale, dove la gente alzano i toni e dove inevitabilmente aumenta il conflitto, è un po' da marziani. Credo - prosegue Orlando - vada evitato, ma se non si trovano vie per ricomporre quello rischia di essere lo scenario". (Rin)