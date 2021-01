Golfo: Russia loda normalizzazione delle relazioni tra Qatar e altri paesi regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha elogiato la normalizzazione delle relazioni tra il Qatar e gli altri paesi del Golfo in una conversazione telefonica con il ministro degli Affari esteri del Qatar, Soltan bin Saad Muraikhi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo. La conversazione si è svolta per volere del Qatar nel corso della giornata. Muraikhi ha informato Bogdanov sui risultati del vertice di martedì del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e sulla firma di una dichiarazione congiunta sulla normalizzazione delle relazioni tra gli stati arabi. "La parte russa ha elogiato i risultati del vertice e gli accordi raggiunti", ha detto il ministero in una nota. (Res)