Roma 2021: Giro (FI), Bertolaso ci restituirebbe una Capitale in piedi

- "Apprendere che nella Puglia di Emiliano è nato un Covid Hospital secondo il modello Bertolaso mi riempie di gioia. Un'altra prova della bravura di Guido. Io non ho capito ancora perché il centrodestra non lo abbia già lanciato come candidato sindaco di Roma. Guido lo conosco bene, da 30 anni. Una volta sindaco si darebbe un cronoprogramma di pochi punti ma fondamentali e ci restituirebbe una Capitale in piedi. Sarebbe una cosa bella per tutti persino per il romano Zingaretti. Per Giorgia, Matteo, Silvio. Sarebbe un miracolo romano". (Com)