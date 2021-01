Usa: Zingaretti, vittoria democratici a ballottaggi per il Senato in Georgia "una svolta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha definito "una svolta per l’America" la vittoria dei candidati democratici ai ballottaggi in Georgia per gli ultimi due seggi al Senato degli Stati Uniti. "Bellissime notizie dagli Stati Uniti! I democratici con Jon Ossoff e Reverend Raphael Warnock conquistano la maggioranza al Senato. Una svolta per l’America, ancora una vittoria di Joe Biden, delle persone, della partecipazione, della democrazia", ha scritto Zingaretti in un posto pubblicato sul suo account Facebook. (Rin)