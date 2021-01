© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità britanniche dovrebbero a breve rendere nota la nomina di Richard Sharp, ex banchiere di Goldman Sachs, come prossimo presidente dell'emittente pubblica "Bbc". Lo ha reso noto oggi "Sky News". Sharp ha lavorato negli ultimi tempi come consigliere del cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, e dovrebbe assumere l'incarico alla "Bbc" verso metà febbraio. (Rel)